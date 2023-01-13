Изнасилование 13-летней. Городской суд сократил срок наказания милиционерам

Двум сотрудникам милиции, обвиняемым в изнасиловании 13-летней девочки, сократили срок лишения свободы.
Об этом 24.kg сообщил адвокат Тимур Султанов.
По его словам, такое решение принял Бишкекский городской суд.
«Одному обвиняемому дали шесть лет лишения свободы, второму — девять. Оба на момент совершения преступления были участковыми сотрудниками милиции. В части третьего обвиняемого (охранника на рынке «Дордой») приговор оставлен в силе», — сказал Тимур Султанов.
Напомним, в феврале 2022 года была изнасилована 13-летняя девочка. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно, тоже бывший сотрудник ОВД), а также в Первомайском районном суде рассматривалось дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/255557/
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