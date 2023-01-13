На кыргызстанца завели уголовное дело за участие в боевых действиях в Украине

Сотрудники ГКНБ КР задержали гражданина Кыргызстана по обвинению в участии в боевых действиях на территории иностранного государства.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что в ходе следствия установили, что К. у. А., являясь гражданином Кыргызской Республики, отправился на территорию Украины и в рядах военных групп принимал участие в боевых действиях.
Вчера, 11 января, в рамках возбужденного уголовного дела по этому факту его задержали и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
"В настоящее время устанавливаются другие причастные лица", - сообщили в Госкомитете нацбезопасности. И напомнили об уголовной ответственности за участие гражданина КР в вооруженном конфликте на территории иностранного государства.
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