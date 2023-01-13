Обманул на $300 тыс. и через суд вышел на свободу. Обращение к президенту

Судья Первомайского райсуда Тахмина Таджибаева освободила его без возмещения ущерба.



Сегодня, 12 января, в Бишкекском горсуде состоялись прения сторон по делу о мошенничестве, согласно которому подозреваемый Нурбек Момункулов нанес ущерб троим бишкекчанам в размере $300 тыс. При этом не возместил ни одного сома. Судья Первомайского райсуда Тахмина Таджибаева освободила его без возмещения ущерба.

Отметим, Первомайский райсуд Бишкека приговорил Нурбека Момункулова к семи годам лишения свободы, но, применив пробацию, освободил из-под стражи на срок в пять лет, то есть он будет на свободе и не намерен возмещать ущерб.

Адвокат Бактыбек Жумашев рассказал Kaktus.media о том, что его подзащитные занимались покупкой-продажей автомобилей и таким образом познакомились с Нурбеком Момункуловым.

"Момункулов вошел в доверие к Эсентур уулу Канату, Атаю Жумагулову и Бексултану Шекербекову. Он, получив деньги и машины, под различными предлогами не возвращал им средства. Моим подзащитным пришлось искать его, но денег они так и не получили", - рассказал Жумашев.

По словам Жумашева, Момункулов взял у Эсентур уулу Каната $33 тыс. и пообещал пригнать из России Toyota Land Сruiser 200, но не выполнил обещание. Потом он вновь, войдя в доверие к подзащитному, пообещал продать ему "Лексус ЛС-460" 2014 года выпуска за $18 тыс. При этом подсудимый обещал продать еще одну машину "Тойота-Камри" за $9 тыс. Затем он взял у Каната еще $27 тыс. в долг. Поняв, что больше у Каната денег не получить, Момункулов начал скрываться.

Момункулов также, войдя в доверие к Атаю Жумагулову, получил от него автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2006 года выпуска, оценив его в $16,5 тыс. Джип он продал третьим лицам, а средства не вернул. Не останавливаясь на этом, подсудимый снова взял у Жумагулова джип Toyota Land Сruiser 100 за $17,5 тыс. в рассрочку и, снова продав автомобиль, потратил деньги на свои нужды.

Через несколько дней в очередной раз обманул Жумагулова, то есть Момункулов предложил ему "Лексус GX-470" по низкой цене, получив 16 тыс., не привез автомобиль.

"Еще через какое-то время Момункулов вновь обманывает Жумагулова, получает от него $20 тыс. с условием возврата сверху $1 тыс. и, конечно же, не отдал деньги. Общий ущерб составил $70 тыс.", - рассказал адвокат.



Момункулов, как рассказывает Жумашев, также вошел в доверие уже к Бексултану Шекербекову, у которого получил $60 тыс. Затем он же уговорил Шекербекова заложить родительский дом и пригнать из России Toyota Land Cruiser 300, но опять обманул. В итоге Шекербеков со всей семьей остался на улице. Дом отобрали несколько месяцев назад.

Кроме этого, Момункулов получил у Шекербекова $68 200 на приобретение еще одного авто, затем у него же взял в рассрочку BMW X-5 за $9 тыс., Toyota Crown Athlete за $8 тыс., Toyota Avensis за $5 тыс., Lexus GX-460 за $26 тыс., Chevrolet Suburban за $11 500, "Фольксваген-Гольф" стоимостью $6 тыс., "Мерседес-Бенц С-200" за $6 тыс. Общий ущерб составил $194 300.

В Первомайском райсуде Бишкека Момункулов полностью признал свою вину по всем эпизодам. Однако ущерб всем троим не возместил.

Потерпевшие не согласны с приговором суда

Приговором райсуда от 27.10.2022 г. подсудимый Момункулов признан виновным в совершении одного эпизода по статье "Мошенничество" и пяти эпизодов по статье "Мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, в особо крупном размере" УК КР.



Наказание по третьей части предусмотрено на срок от трех до пяти лет, а по четвертой части - от пяти до десяти лет лишения свободы.

"Судья Тахмина Таджибаева по третьей части назначает три года, а по каждому эпизоду четвертой части избирает наказание по самой низшей мере - по пять лет. То есть судья назначает по каждому эпизоду самый низший предел наказания", - возмутился адвокат Жумашев.

В итоге путем частичного сложения наказаний Момункулову назначено семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Вроде бы достаточно жесткое наказание. Но на этом запас законности и справедливости у кыргызской Фемиды заканчивается. Несмотря на то что ущерб троим потерпевшим не возмещен, конфискации имущества он не боится, так же как и его родители. Они ничего не оформляли на себя", - отметил адвокат.

В зале суда сам Момункулов ничего толком не смог ответить. На вопрос, куда делись деньги, он лишь отвечал, что у него были проблемы. При этом не представляет никаких доказательств. Просит судебную коллегию оставить приговор райсуда в силе и без изменений.

В зале суда адвокат Бактыбек Жумашев и трое потерпевших просили судебную коллегию Бишкекского горсуда в составе председательствующего Айвара Кубатова, Адиса Момуналиева и Нурлана Кожомбердиева изменить приговор первой инстанции и приговорить его к десяти годам тюрьмы.

В свою очередь адвокат Есения Рамазанова просила суд оставить без удовлетворения жалобу потерпевших и оставить приговор райсуда в силе.

После прений сторон суд отложил процесс на завтра, 13 января, где Момункулов выступит с последним словом и судьи удалятся в совещательную комнату для вынесения приговора.

Потерпевшие попросили президента Садыра Жапарова взять дело на контроль и обеспечить его беспристрастное рассмотрение в суде.



URL: https://kaktus.media/473750