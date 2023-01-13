12 января в Куала-Лумпуре состоялась жеребьевка I раунда женского квалификационного турнира на Олимпийские игры-2024.
Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.
По его данным, в гонке за право представлять Азию на Олимпийских играх 2024 года в Париже примут участие 26 команд.
В первом раунде квалификации команды будут соревноваться в формате лиги с одним раундом на централизованной площадке с 3 по 11 апреля 2023 года.
Стало известно, с кем будет играть женская сборная КР на Олимпийских играх
Победители каждой группы пройдут во 2-й раунд, где к ним присоединятся пять лучших команд - КНДР, Япония, Австралия, КНР и Республика Корея.
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