Стало известно, с кем будет играть женская сборная КР на Олимпийских играх

12 января в Куала-Лумпуре состоялась жеребьевка I раунда женского квалификационного турнира на Олимпийские игры-2024.

Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, в гонке за право представлять Азию на Олимпийских играх 2024 года в Париже примут участие 26 команд.

В первом раунде квалификации команды будут соревноваться в формате лиги с одним раундом на централизованной площадке с 3 по 11 апреля 2023 года.

Стало известно, с кем будет играть женская сборная КР на Олимпийских играх

Победители каждой группы пройдут во 2-й раунд, где к ним присоединятся пять лучших команд - КНДР, Япония, Австралия, КНР и Республика Корея.





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