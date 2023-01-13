Сотрудники аппарата администрации Сокулукского района сломали руку главному редактору медиа "Зоболо" Самаре Босумбаевой.
Многие пользователи интернета в соцсетях потребовали привлечь к ответственности акима Сокулукского района Курбанбека Айтибаева. Причиной стал инцидент с журналистами. Отметим, сотрудники аппарата администрации Сокулукского района сломали руку главному редактору медиа "Зоболо" Самаре Босумбаевой.
Сообщается, что журналисты приехали к акимиату Сокулукского района, чтобы осветить митинг местных жителей по поводу трансформации земель.
Во время попытки взять комментарий у акима Курбанбека Айтибаева сотрудники аппарата напали на оператора и журналиста.
Напомним, ранее глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что написал представление на имя президента о снятии с должности акима Сокулукского района Курбанбека Айтибаева.
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