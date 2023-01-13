Главному редактору "Зоболо" сломали руку при освещении митинга в Сокулуке

Сотрудники аппарата администрации Сокулукского района сломали руку главному редактору медиа "Зоболо" Самаре Босумбаевой.

Многие пользователи интернета в соцсетях потребовали привлечь к ответственности акима Сокулукского района Курбанбека Айтибаева. Причиной стал инцидент с журналистами. Отметим, сотрудники аппарата администрации Сокулукского района сломали руку главному редактору медиа "Зоболо" Самаре Босумбаевой.

Сообщается, что журналисты приехали к акимиату Сокулукского района, чтобы осветить митинг местных жителей по поводу трансформации земель.

Во время попытки взять комментарий у акима Курбанбека Айтибаева сотрудники аппарата напали на оператора и журналиста.

Напомним, ранее глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что написал представление на имя президента о снятии с должности акима Сокулукского района Курбанбека Айтибаева.

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