Минобразования планирует привлечь в школы больше мужчин-учителей

Министерство образования планирует привлечь в школы больше мужчин-педагогов.

Об этом сегодня, 12 января, во время прямого эфира в Facebook сообщил министр Уланбек Мамбетакунов.

"Мы хотим уделить внимание учителям-мужчинам, которые работают в школах, и будем стараться привлечь как можно больше учителей-мужчин. Для этого начинаем проект в школах к 23 февраля под рабочим названием "Школы нуждаются в учителях-мужчинах". Сейчас еще думаем над названием", - сказал министр.



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