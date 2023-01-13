С 30 декабря 2022 года цифровые документы вступили в силу и признаны юридически значимыми на всей территории Кыргызстана.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.
В ведомстве отметили, что граждане республики с помощью приложения "Тундук" на своем смартфоне смогут предъявлять документы в цифровом формате государственным органам, органам местного самоуправления, должностным, юридическим и физическим лицам.
Например, когда вас останавливает сотрудник ГУОББД на проверку документов, можете открыть приложение на смартфоне и показать свои документы.
Как пользоваться?
Чтобы использовать цифровую версию своего документа, необходимо авторизоваться в Единой системе идентификации, при этом важно иметь облачную электронную цифровую подпись, которую можно получить в любом центре обслуживания населения бесплатно.
Затем нужно загрузить на мобильный телефон мобильное приложение "Тундук" в AppStore или PlayMarket, авторизоваться в мобильном приложении посредством облачной электронной цифровой подписи и перейти в раздел "Цифровые документы".
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