Кыргызстанцы теперь могут предъявлять свои документы в "цифре". Что для этого нужно

С 30 декабря 2022 года цифровые документы вступили в силу и признаны юридически значимыми на всей территории Кыргызстана.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

В ведомстве отметили, что граждане республики с помощью приложения "Тундук" на своем смартфоне смогут предъявлять документы в цифровом формате государственным органам, органам местного самоуправления, должностным, юридическим и физическим лицам.

Например, когда вас останавливает сотрудник ГУОББД на проверку документов, можете открыть приложение на смартфоне и показать свои документы.

Как пользоваться?

Чтобы использовать цифровую версию своего документа, необходимо авторизоваться в Единой системе идентификации, при этом важно иметь облачную электронную цифровую подпись, которую можно получить в любом центре обслуживания населения бесплатно.

Затем нужно загрузить на мобильный телефон мобильное приложение "Тундук" в AppStore или PlayMarket, авторизоваться в мобильном приложении посредством облачной электронной цифровой подписи и перейти в раздел "Цифровые документы".



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