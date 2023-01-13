Уголовное дело в отношении Аскара Акаева прекращено

Уголовное дело в отношении бывшего президента Аскара Акаева прекращено.

Об этом 24.kg сообщил начальник управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Асылбек Акматов.

По его словам, в рамках уголовного дела, связанного с разработкой месторождения Кумтор, бывшему главе государства были предъявлены обвинения в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением, халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией «Камеко» в 1992 году и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003-м.

«Уголовное преследование в отношении Аскара Акаева прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности», — сказал Асылбек Акматов.

Напомним, бывший президент Аскар Акаев прилетал в столицу несколько раз. Во время визита в страну его допрашивали в ГКНБ. Тогда бывший глава государства заключил сделку со следствием и дал признательные показания. Во второй раз он также был допрошен спецслужбами по делу «Кумтора».



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