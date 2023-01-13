В 2022 году более 50 тысяч человек воспользовались онлайн очередью в ЦОН

По ее данным, в октябре 2022 года система была также запущена в новом ЦОН города Ош.
С 1 июня 2022 года в Центрах обслуживания населения столицы была внедрена система онлайн бронирования очереди Earlyone, за год сформировано 52 800 электронных билетов в мобильном приложении, что позволило гражданам посетить ЦОН без ожидания в очереди. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
По ее данным, в октябре 2022 года система была также запущена в новом ЦОН города Ош.
Наиболее востребованные услуги по данным приложения:
- Прописка/выписка, регистрация иностранных граждан;
- Обмен, порча, утеря паспорта;
- Услуги ЗАГС.
Ведомство напоминает, что визит в ЦОН Бишкека и Оша можно запланировать через мобильное приложение Earlyone. Как это сделать?
1. Необходимо скачать приложение Earlyone в Play Market или App Store;
2. Выбрать страну (Кыргызстан) и удобный язык обслуживания (русский или кыргызский);
3. Далее, в появившемся окне, выбрать ЦОН, необходимые дату, время и услугу;
4. Приложение сгенерирует код, создается виртуальное место в системе электронной очереди;
5. Придя в ЦОН, нужно подойти к терминалу электронной очереди и ввести код, выданный ранее в приложении. Выдается талон. Номер талона будет выведен на монитор в зале ожидания. ВАЖНО: Необходимо подойти в ЦОН за 20 минут до назначенного времени, если человек не успевает, в приложении есть возможность отложить бронь на 15 минут.
Работа по адаптации данной системы проведена специалистами ГП "Инфоком" при МЦР КР, проект осуществляется при техподдержке армянской компании.
В перспективе планируется внедрить онлайн бронирование очереди во всех ЦОН республики.
URL: https://www.vb.kg/426181
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