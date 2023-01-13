Энергохолдинг призывает граждан не пользоваться энергоемкими приборами

Необходимо отметить, что в прошлом году потребление электроэнергии составляло 59,7 млн кВтч.

Национальный энергохолдинг информирует, что за прошедшие сутки при низких параметрах температурного режима, энергосистема КР проработала в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что при прохождении часов максимальных нагрузок энергетическая система исчерпала все имеющиеся генерирующие мощности. Суточное потребление по республике при плане 60,7 млн. кВт.ч. по факту составило всего 70,9 млн. кВт.ч, что выше на 10,2 млн. кВт.ч. Необходимо отметить, что в прошлом году потребление электроэнергии составляло 59,7 млн кВтч.

В связи с чем Национальный энергохолдинг в очередной раз призывает население отнестись с пониманием к текущей ситуации и бережно относиться к потреблению электрической энергии во избежание возникновения внештатных ситуаций, не использовать энергоемкие электрические приборы в вечерние (с 18.00 до 21.00) и утренние (с 7.00 до 10.00) максимумы нагрузок и использовать альтернативные источники обогрева (газ, уголь).

"При этом энергетики по всей республике круглые сутки ведут дежурства на энергетических объектах для обеспечения бесперебойного электро и теплоснабжения, и исключения аварийных ситуаций.

Также, Национальным энергохолдингом руководителям энергетических компаний поручено усилить работу по надежной эксплуатации электроэнергетического оборудования и предпринять исчерпывающие меры для недопущения возможных ограничений потребителей", - говорится в сообщении ведомства.



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