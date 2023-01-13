Замглавы МИД КР обсудил с послом КНР пункты пропуска на границе

Стороны обменялись мнениями по планам развития двусторонних отношений на 2023 г.
В Министерстве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Айбека Молдогазиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов кыргызско-китайских отношений. Были высоко оценены итоги 2022 года, насыщенного важными политическими, экономическими, культурно-гуманитарными мероприятиями. Стороны обменялись мнениями по планам развития двусторонних отношений на 2023 г.
Особое внимание было уделено продвижению совместных экономических проектов в области транспорта, коммуникаций, сельского хозяйства и др., а также вопросам восстановления режима функционирования пунктов пропуска на кыргызско-китайской границе до уровня, предшествовавшего эпидемии коронавирусной инфекции".
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