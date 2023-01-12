ЗАО «ИД «Вечерний Бишкек»» подало в суд на «Кактус Медиа»

Бишкек, "Саясат.kg". «Вечерний Бишкек»» просит суд взыскать солидарно с «Кактус Медиа» и учредителей СМИ компенсацию морального вреда в размере 50 млн сомов.
ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек»» подало в суд на новостной портал «Кактус Медиа». Поводом для иска стала публикация СМИ под названием «С 1 января закрывается газета «Вечерний Бишкек». Издание выходило 49 лет».
«Само название публикации содержит несоответствующие действительности и порочащие деловую репутацию истца сведения, поскольку газета «Вечерний Бишкек» не закрывается и продолжает свою деятельность. Юридическое лицо ЗАО «»Издательский дом «Вечерний Бишкек»» как учредитель газеты «Вечерний Бишкек» также не находится в процессе ликвидации. Данные сведения подтверждаются и проверяются открытыми данными сайта Министерства юстиции КР»,- говорится в исковом заявлении.
В то же время в ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек»» отметили, что после того, как сам истец на своем сайте vb.kg сообщил, что «Вечерний Бишкек» работает в полном объеме, информационный ресурс «Кактус Медиа» внес изменения в текст и название публикации, но за этот период прежняя публикация успела распространиться в соцсетях и вызвать определенный резонанс.
«Безапелляционное утверждение о закрытии газеты «Вечерний Бишкек» и банкротстве ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек»» безусловно повлияли на общественную оценку предпринимательской и профессиональной деятельности издания. Нужно отметить, что публикация вызвала общественный резонанс и отток рекламодателей и прочих контрагентов», - пишется в заявлении истца.
ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек»» просит суд взыскать солидарно с «Кактус Медиа» и учредителей СМИ компенсацию морального вреда в размере 50 млн сомов.
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