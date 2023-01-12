В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении серии квартирных краж

Оперативниками ГУВД города Бишкек задержан подозреваемый в совершении серии квартирных краж.
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
По данным пресс-службы, 28 октября 2022 года в УВД Первомайского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин А.К. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день через окно незаконно проникли в один из частных домов, расположенного в жилмассиве "Ак-Босого", и похитили ювелирные изделия. После чего скрылись в неизвестном направлении.
"По данному факту Следственной службой УВД Первомайского района г.Бишкек было возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.
В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ГУВД Бишкека и ГОМ-5 УВД Первомайского района, был установлен и задержан ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных фактов гражданин Ш.К. 1979 года рождения. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемый водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 Бишкека, сроком на один месяц.
В настоящее время установлено его причастность в совершении других аналогичных фактов преступлений.
Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(550) 102-360, 0(559) 808-580 или 102".
URL: https://www.vb.kg/426146
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!