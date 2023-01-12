Болеть станет дороже

С 1 января выросли цены на ряд медицинских услуг в Кыргызстане.
Как сообщает пресс–служба Фонда обязательного медстрахования, последний раз прейскурант пересматривался в 2015 году, то есть семь лет назад. Но для ряда категорий эти услуги по–прежнему останутся бесплатными.
Речь идет о медуслугах в центрах семейной медицины, центрах общеврачебной практики, амбулаторно–диагностических отделениях стационаров широкого профиля, а также в клинико–диагностических отделениях стационаров третичного уровня.
"Последний раз прейскурант пересматривался в 2015 году, то есть семь лет назад. Расчет себестоимости медицинских услуг проведен с учетом инфляции, роста цен на реактивы, расходные материалы для лабораторных исследований и на медицинское оборудование. В пересмотренном прейскуранте представлено 740 видов исследований, анализов и манипуляций (ранее было 410)", - отмечают в фонде ОМС.
При составлении прейскуранта цен были учтены методы проведения лабораторно–диагностических исследований (общеклинические, бактериологические, биохимические, иммунологические, иммуноферментные), а также рентгенографических, рентгенологических исследований (ручной, цифровой, аналоговый).
В ФОМС пояснили, бесплатно услуги получают граждане, приписанные к ЦСМ, застрахованные в том числе по ОМС. А также льготная категория населения, указанная в Программе государственных гарантий. "Остальные граждане оплачивают за оказанные медицинские услуги в кассу по прейскуранту", - заявили в пресс–службе.
Чтобы застраховаться, необходимо приобрести полис обязательного медстрахования (ОМС) в ЦСМ или в территориальных управлениях ФОМС.
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