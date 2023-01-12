Лотерея от ГНС. При проверке победителей нарушителей не обнаружено

Перед выдачей призов победители проходят проверку по выявлению нарушений условий лотереи.
30 декабря Государственная налоговая служба провела третий этап лотереи "Требуй чек - выиграй приз!", где были разыграны два автомобиля и главный приз - квартира в Бишкеке.
Всего в розыгрыше принимали участие 176 896 человек с 18 млн 844 тыс. 542 лотерейными ID-билетами.
Обладателем главного приза - однокомнатной квартиры в Бишкеке - стала Кыныбек кызы Чынара из Сулюкты.
Перед выдачей призов победители проходят проверку по выявлению нарушений условий лотереи.
"Завершилась работа по проверке победителей третьего розыгрыша, по итогам которой нарушители не установлены", - сообщили редакции Kaktus.media.
Все призы будут вручены в ближайшее время. В третьем этапе разыграны однокомнатная квартира в Бишкеке, два электромобиля, 12 iPhone 13, 11 смартфонов Samsung, а также 26 единиц различной бытовой техники. Ранее за нарушения правил лотереи были аннулированы билеты 369 участников.
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