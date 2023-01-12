В бишкекской больнице скончалась 19-летняя роженица

Молодая женщина скончалась после родов в одной из больниц Бишкека.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили в УВД Чуйской области.



Как уточняется, 19-летняя родила в больнице Ысык-Атинского района. Она выписалась, но через какое-то время ей стало плохо. Она была госпитализирована в райбольницу, где пролежала один день.

Родственники затем забрали ее в одну из больниц Ленинского района Бишкека, где вчера, 11 января, она скончалась.



URL: https://kaktus.media/473708