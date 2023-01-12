Адахан Мадумаров выразил сомнение в профессиональной компетенции заместителя генпрокурора

Депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров 12 января на заседании парламента выразил сомнение в компетентности заместителя генпрокурора.

По его словам, накануне заместитель генпрокурора отрицал Конституционный закон.

"Я вчера доказывал, что по Конституции только генпрокурор может возбуждать уголовные дела на депутатов, председателя кабмина и членов кабмина. Он ответил, что такого нет. Куда мы катимся с такими кадрами?" - возмутился парламентарий.

Мадумаров также отметил, что никто не наказан за уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.

"Я вчера спросил по поводу дела Алымкадыра Бейшеналиева. Кто из-за этого наказан? Было возбуждено семь уголовных дел по коррупции и другим статьям. Ничего не произошло, генпрокурор временно был отстранен, однако все решилось и все вернулись к своим местам. Я спросил, кто наказан, он не ответил", - сказал он.



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