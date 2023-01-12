В Бишкеке мужчина взял автомобиль в рассрочку и продал ее

В Бишкеке мужчина взял автомобиль в рассрочку и продал ее.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 24 марта 2022 года в УВД обратился гражданин Ж.М. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени "М.", который 10 марта того же года находясь на пересечении улиц Абая и Ахунбаева города Бишкек, где войдя в доверие и обманным путём, под предлогом покупки в рассрочку, завладел автомашиной марки "Mercedes Benz" стоимостью 340 тысяч сом. После чего продал третьим лицам и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан гражданин Т.Н. 1978 года рождения. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 со сроком на два месяца.

В рамках уголовного дела, сотрудники милиции установили, что автомобиль был продан в южный регион страны. После чего был возвращен законному владельцу.

URL: https://www.vb.kg/426140