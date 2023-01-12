Минфин Кыргызстана планирует занять на внутреннем рынке 1,6 миллиарда сомов

В январе 2023 года планируется выпуск государственных ценных бумаг на 1 миллиард 620 миллионов сомов.
Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.
Планируется провести три аукциона по размещению госказначейских облигаций на 1,5 миллиарда сомов. При этом доход по ним определен в размере 5, 6 и 8 процентов.
Еще на 120 миллионов планируется реализовать государственных казначейских векселей со сроком обращения в 12 месяцев. Процентные ставки по ним определят на торгах.
В январе Министерство финансов планирует привлечь в республиканский бюджет 1 млрд 620 млн сомов за счет продажи ценных бумаг. Предварительные объемы выпуска государственных казначейских векселей и облигаций размещены на сайте Кыргызской фондовой биржи.
Напомним, что продажа государственных ценных бумаг увеличивает внутренний долг страны. По итогам октября 2022 года он составлял $1 миллиард 27,48 миллиона (85 миллиардов 535,76 миллиона сомов).
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