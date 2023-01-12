ГКНБ КР: Задержан заместитель главы с/у Кызыл-Кыштак Карай-Суского района М.Б.С.

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.
Главным управлением ГКНБ Кыргызской Республики по г.Ош и Ошской области в ходе проведения комплекса следственных и оперативных мероприятий в рамках уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 343 (Вымогательство взятки) УК КР, 11 января 2023 года с поличным при получении части требуемых денежных средст в сумме 86 тысяч сомов, задержан заместитель главы с/у Кызыл-Кыштак Карай-Суского района М.Б.С., 1988г.р., который путем угрозы отмены ранее вынесенного решения о предоставлении земельного участка под ИЖС, вымогал у местного жителя денежные средства в сумме 4 тысячи долларов США.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и других причастных лиц.
Ведется следствие.
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