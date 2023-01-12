Аномальный холод. Как работает ТЭЦ Бишкека в эти дни?

ТЭЦ Бишкек работает в штатном режиме, персонал круглосуточно мониторит работу всего оборудования, в теплосеть подается +86 градусов.

Об этом Tazabek сообщили в «Электрических станциях».

Топливо поступает по графику, весь график рассчитан до весны этого года.

Суточное потребление угля 7,4 тыс тонн, за прошедшие сутки ТЭЦ, как единственный крупный источник выработки электроэнергии выработала 8 млн.кВт.ч.

Также, в штатном режиме работает и наша южная теплоцентраль - ТЭЦ Ош, она выдает потребителям +77 градусов, оборудование под круглосуточным мониторингом персонала станции.

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