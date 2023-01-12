Необходимо построить государственный реабилитационный центр для детей с аутизмом и ДЦП, - депутат 

В последние годы в Кыргызстане участилось выявление аутизма детей и ДЦП, сообщил депутат Нуржигит Кадырбеков («Ыйман Нуру») 12 января на заседании Жогорку Кенеша.
«Не знаю, почему так происходит, возможно, от питания, экологии. Это нужно исследовать. У нас, как оказалось, нет реабилитационных центров для таких детей. Недавно родители детей с аутизмом обратились в Минздрав, а им ответили про ДЦП. Это две разные болезни.
Все должны понимать, что реабилитация — колоссальный труд. Есть частные центры, где стоимость составляет 39 000 сомов. Размер пособия ребенка составляет 8000 сомов. Родитель в качестве ассистента получает 7000 сомов. За эти деньги они будут лечиться или жить?» - сказал он.
Депутат считает, что необходимо построить государственный реабилитационный центр.
«Даже протокола лечения нет, аутизм и ДЦП включили в болезни, которые не излечиваются. А практика в мире показывает, что они излечимы», - отметил Кадырбеков.
По его словам, случаи инсульта участились, людям нужны реабилитационные центры, также после ДТП и других трагических событий гражданам требуется реабилитация.
АКИпресс
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