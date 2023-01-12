Необходимо построить государственный реабилитационный центр для детей с аутизмом и ДЦП, - депутат

В последние годы в Кыргызстане участилось выявление аутизма детей и ДЦП, сообщил депутат Нуржигит Кадырбеков («Ыйман Нуру») 12 января на заседании Жогорку Кенеша.

«Не знаю, почему так происходит, возможно, от питания, экологии. Это нужно исследовать. У нас, как оказалось, нет реабилитационных центров для таких детей. Недавно родители детей с аутизмом обратились в Минздрав, а им ответили про ДЦП. Это две разные болезни.

Все должны понимать, что реабилитация — колоссальный труд. Есть частные центры, где стоимость составляет 39 000 сомов. Размер пособия ребенка составляет 8000 сомов. Родитель в качестве ассистента получает 7000 сомов. За эти деньги они будут лечиться или жить?» - сказал он.

Депутат считает, что необходимо построить государственный реабилитационный центр.

«Даже протокола лечения нет, аутизм и ДЦП включили в болезни, которые не излечиваются. А практика в мире показывает, что они излечимы», - отметил Кадырбеков.

По его словам, случаи инсульта участились, людям нужны реабилитационные центры, также после ДТП и других трагических событий гражданам требуется реабилитация.

АКИпресс