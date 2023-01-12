Депутат предложил назвать один из районов Бишкека в честь Курманбека баатыра

Сегодня на заседании парламента депутат Айбек Маткеримов предложил назвать один из районов Бишкека именем Курманбека баатыра.

По его словам, такую просьбу озвучить попросили сами горожане.

«Сейчас переименовываются районы столицы. Горожане просят назвать один из районов именем Курманбека баатыра. Это один из видных наших богатырей, сказание о нем идет по статусу после эпоса «Манас», — сказал Айбек Маткеримов.

Напомним, ранее торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев на курултае предложил переименовать четыре района столицы.



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