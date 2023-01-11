Актера Чингиза Мамаева отпустили под домашний арест

Актера Чингиза Мамаева отпустили под домашний арест.

Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

Чингиз Мамаев содержался под стражей в СИЗО-1 Бишкека с апреля прошлого года.

Отметим, актер задержан в апреле 2022 года в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 155 (насильственные действия сексуального характера) УК КР.



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