Актера Чингиза Мамаева отпустили под домашний арест.
Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.
Чингиз Мамаев содержался под стражей в СИЗО-1 Бишкека с апреля прошлого года.
Отметим, актер задержан в апреле 2022 года в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 155 (насильственные действия сексуального характера) УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/255328/
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