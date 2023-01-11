МИД КР проверяет сообщение о гибели этнических кыргызов от вируса в Афганистане

Сообщение о гибели Памирских кыргызов от тяжелой вирусной инфекции в Афганистане изучается Министерством иностранных дел КР.

Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства в сети распространяется информация о вспышке инфекции в Памирской долине Афганистана. В связи с чем было принято решение отправить на место доверенное лицо посольства.

Данный вопрос находится на особом контроле МИД Кыргызстана и посольство КР в Афганистане.



Бишкек24