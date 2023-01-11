МИД КР проверяет сообщение о гибели этнических кыргызов от вируса в Афганистане

Сообщение о гибели Памирских кыргызов от тяжелой вирусной инфекции в Афганистане изучается Министерством иностранных дел КР.
Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
По данным ведомства в сети распространяется информация о вспышке инфекции в Памирской долине Афганистана. В связи с чем было принято решение отправить на место доверенное лицо посольства.
Данный вопрос находится на особом контроле МИД Кыргызстана и посольство КР в Афганистане.
Бишкек24
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!