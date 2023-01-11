В Караколе за три дня на рынках за парковку в неположенном месте, оштрафовано 102 водителя

В городе Каракол в ходе рейда «Парковка», который проходит на территориях рынков оштрафовано 102 водителя.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Отмечается, что рейдовое мероприятие проходило с 7 по 10 января. На нарушителе ПДД были составлены протоколы и наложены штрафы. Примечательно, что данные меры были применены из-за чрезвычайной халатности автовладельцев, некоторые оставляли свои автомобили даже на перекрестках.

«Во время рейда инспекторы ООБДД по ОВД г. Каракол провели профилактическую беседу и обратились к водителям микроавтобусов и легковых автомобилей с просьбой о соблюдении ПДД. Данное профилактическое мероприятие будет проводиться регулярно по всей территории города Каракол», – говорится в сообщении.

Бишкек24