Назначен новый главный тренер футбольного клуба "Алга"

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Новым главным тренером столичного футбольного клуба "Алга" стал Самат Суймалиев, который ранее возглавлял юношескую сборную Кыргызской Республики (U-17). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По словам Суймалиева, также произошли небольшие изменения в тренерском штабе. Так, Руслан Джаныбеков продолжит работать в клубе в качестве тренера по вратарям, а помощником тренера будет Бакай Зайырбеков.

Контракт Суймалиева рассчитан до конца сезона 2023 года с возможностью продления, сказано в сообщении.



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