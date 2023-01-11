Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Новым главным тренером столичного футбольного клуба "Алга" стал Самат Суймалиев, который ранее возглавлял юношескую сборную Кыргызской Республики (U-17). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По словам Суймалиева, также произошли небольшие изменения в тренерском штабе. Так, Руслан Джаныбеков продолжит работать в клубе в качестве тренера по вратарям, а помощником тренера будет Бакай Зайырбеков.
Контракт Суймалиева рассчитан до конца сезона 2023 года с возможностью продления, сказано в сообщении.
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