Виза в обмен на инвестиции. Законопроект принят в трех чтениях

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании приняли законопроект «О внешней миграции» в третьем чтении.

Отметим, предлагается упрощать получение визы для иностранных граждан. Срок инвестиционной визы будет зависеть от суммы вложения в экономику Кыргызстана. Она выдается на пять лет в случае вложения 10 миллионов сомов. Если вложить более $220 тысяч, то визу можно получить на 10 лет.

Парламент также принял в третьем чтении законопроект «О защите государственных секретов».



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