Убийство Доо Чынгыза. Уголовное дело вновь направили в суд

Ранее суд вернул материалы на доследование в связи с тем, что не установлены личности двоих обвиняемых.



Уголовное дело по факту убийства криминального авторитета Чынгыза Джумагулова (Доо Чынгыза) вновь направили в Октябрьский районный суд Бишкека. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Ранее суд вернул материалы на доследование в связи с тем, что не установлены личности двоих обвиняемых.

«После того как суд вернул дело на доследование, следователи СИН восстановили документы обвиняемых. У двоих обвиняемых не было паспортов, следствие восстановило их за 15 дней, Спецпрокуратура утвердила материалы, а потом дело направили в суд», — сказали редакции.

Чынгыза Джумагулова убили 30 июля 2022 года. По предварительной версии, сокамерник нанес ему множество ножевых ранений и перерезал горло.

Ранее его задержали сотрудники ГКНБ по фактам организации преступной группировки и систематического вымогательства денег в особо крупном размере у предпринимателей.



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