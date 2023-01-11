Пограничник скончался от инфекции. Прокуратура отказала в возбуждении дела

Военная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела по факту смерти военнослужащего Погранслужбы ГКНБ.

Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что надзорным органом Баткенского гарнизона была проведена доследственная проверка.

«По предварительным данным, экспертиза подтвердила, что военнослужащий скончался от болезни. Солдат срочной службы служил в Айдаркенском погранотряде», — сообщили редакции.

Напомним, военнослужащий Погранслужбы обратился в медицинский пункт войсковой части с жалобой на высокую температуру и боль в горле. Он был госпитализирован в медицинский стационар войсковой части. Позже у него резко ухудшилось состояние здоровья, которому предшествовало желудочное кровотечение из рта. Ему вызвали бригаду скорой помощи, но по приезде медики констатировали смерть.



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