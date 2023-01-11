Пьяный вор украл очки - 63 штуки

По подозрению в краже вскоре задержали некоего В.Е., прежде неоднократно судимого за подобные преступления.
Вечером 23 октября 2022 года Ж.Г., которая работает в одном из столичных торгово-развлекательных центров продавцом солнцезащитных очков, закрыла на ключ витрину и контейнер. На следующее утро обнаружила и контейнер, и витрину с очками вскрытыми. очки пропали - в количестве 63 штук, на общую сумму почти 20 тысяч сомов.
По подозрению в краже вскоре задержали некоего В.Е., прежде неоднократно судимого за подобные преступления.
Задержанный вину признал и раскаялся. Правда, для чего ему понадобилось столько очков (да и сколько их вообще он украл) - вспомнить так и не смог. Не вспомнил и то, куда он потом дел все эти очки. Говорит, был сильно пьян. Поздним вечером находится в торговом центре, взгляд упал на контейнер с очками. Привычно вскрыл витрину подручными средствами...
Учитывая неоднократные судимости, Свердловский районный суд приговорил вора к одному году исправительной колонии строгого режима и возмещению потерпевшей материального ущерба.
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