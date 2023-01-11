ГНС пресекла незаконный ввоз товаров на 20 млн сомов

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники Государственной налоговой службы установили факт незаконного ввоза из стран-членов ЕАЭС медикаментов, детского питания, ткани в рулонах, подгузников, кондитерских изделий и других товаров на общую сумму более 20 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, на пункте учета товаров близ КПП "Ак-Тилек" задержаны автомашины, которые перевозили товары под видом домашних вещей (на домашние вещи не оформляются документы на ввоз).
В автомашинах были обнаружены 6552 упаковки медикаментов в ассортименте, 4009 банок детского питания, 48384 штуки плиточного шоколада Alpen Gold, 57888 штук шоколадного батончика Snickers, 1800 штук электронных сигарет, 102 рулона ткани, 680 упаковок чая для похудения, 450 упаковок детского подгузника Huggies.
Автомашины с товарами опечатаны и водворены на штрафную стоянку. Материалы нарушений переданы в прокуратуру для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству.
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