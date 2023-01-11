Мэрия Бишкека просит закрыть подвалы многоэтажных домов

Ежедневно в городе устраняют не менее 10 течей на сетях холодного водоснабжения и свыше 25 засоров канализации.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" переведено на усиленный режим работы с целью оперативного устранения аварийности на городских сетях водопровода и канализации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В ликвидации прорывов на трубопроводах и засоров на сетях водоотведения задействовано 17 аварийных бригад и 80 единиц специализированной техники водоканала.

Ежедневно в городе устраняют не менее 10 течей на сетях холодного водоснабжения и свыше 25 засоров канализации.

Работники ПЭУ "Бишкекводоканал" в усиленном круглосуточном режиме продолжают устранять аварийные ситуации на городских водопроводных и канализационных сетях. Работа водозаборных сооружений, обеспечивающих поставку питьевой воды на ТЭЦ и котельные столицы, взяты под особый контроль.

Дорогие горожане! Для приёма заявок работают круглосуточные номера:

Сall-центр 1533;

Диспетчерская служба: 0312 56-03-20

В целях недопущения промерзания трубопроводов холодной воды ПЭУ "Бишкекводоканал" просит абонентов многоэтажных домов закрыть подвальные помещения и паркинги, а жителям частного сектора утеплить колодцы, где установлены водомеры, вентиля и задвижки, а также свои трубопроводы".





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