Кабмин утвердил перечень товаров, облагаемых НДС по нулевой ставке

Кабинет министров утвердил перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

По данным ведомства, в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущения критического недостатка сельхоз товаров и оперативного реагирования на внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка республики в конце 2022 года Кабинетом министров КР было принято постановление о внесении изменений в постановление КМ КР «О мерах по обеспечению продовольственной безопасности и поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств в КР».

Задачей данного постановления является обеспечение продовольственной безопасности страны, недопущение критического недостатка сельскохозяйственных товаров и оперативного реагирования на внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка республики.

Указанным постановлением утвержден Перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль (0) процентов на облагаемые поставки и облагаемый импорт, где установлена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере ноль (0) процентов на товары, поставляемые и импортируемые на территорию КР с 1 января по 31 декабря 2023 года. (Перечень)

Данное решение кабинета министров КР позволит поставщикам, импортерам ввозить на территорию КР вышеуказанные в Перечне товары с нулевой ставкой налога, что в свою очередь сильно повлияет на конечную цену для потребителя в сторону уменьшения.

В соответствии с Положением о мониторинге и индикаторах продовольственной безопасности КР, утвержденного постановлением Правительства КР от 3 марта 2009 года, базовыми продуктами для оценки уровня продовольственной безопасности определены социально-значимые товары в таблице.



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