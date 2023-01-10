Кыргызстанцев в Москве будут бесплатно обследовать на инфекции

В Москве кыргызстанцы будут проходить обследование на наличие/ отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих бесплатно.

Как сообщает диппредставительство, в результате неоднократного обращения кыргызской стороны, а также совместно проведенной работы МИД КР и посольства КР и РФ работы с российской стороной отменена оплата за прохождение на территории г. Москвы иностранными гражданами дополнительного (углубленного) обследования на наличие/ отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Кроме того, расширен перечень медицинских исследований, проводимых на территории Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Многофункциональный миграционный центр».

Так, дополнительные (углубленные) медицинские анализы на наличие/ отсутствие инфекционных заболеваний будут приниматься на территории указанного Центра без направления в иные медицинские учреждения. Иностранный гражданин подлежит направлению в специализированные медицинские организации г. Москвы в случае подтверждения диагноза инфекционного заболевания и необходимости получения соответствующего лечения.

При этом оплата за лечение инфекционных заболеваний взиматься не будет.

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