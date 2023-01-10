Уголь по 4 тыс. сомов за тонну будут продавать по паспорту – ГП «Кыргызкомур»

Уголь по 4 тыс. сомов за тонну можно будет купить только по паспорту, сообщает Госпредприятие «Кыргызкомур».
По данным компании, также гражданам надо будет иметь регистрацию и адрес проживания.
Отмечается, что уголь будет продаваться только по 2 тонны в одни руки.
«Уголь не будет продаваться для водителей грузовиков. Причиной тому стало то, что в последнее время посредники закупают уголь подешевле и потом продают гражданам по 5 тыс. сомов», - говорится в сообщении.
В предприятии сообщили, что их цель - обеспечить дешевым углем действительно нуждающихся граждан.
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