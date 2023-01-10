Причастных к драке в ночном клубе города Ош сотрудников ГКНБ уволили

Причастных к драке в Sky bar сотрудников ГКНБ уволили из органов национальной безопасности.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
«Службой собственной безопасности проведено служебное разбирательство по факту инцидента, произошедшего 2 января в увеселительном заведении Sky bar в Оше с участием отдельных работников ГКНБ. Принято решение об увольнении причастных к инциденту сотрудников за дискредитацию высокого звания органов национальной безопасности», — говорится в сообщении.
Отметим, число уволенных работников и их личности не указываются.
Ранее в соцсетях распространилось видео с избиением парня и девушки в заведении Sky bar. Выяснилось, что посетителей ночного клуба избили сотрудник таможни и сотрудник спецназа «Альфа» ГКНБ. Расследованием дела занялась Военная прокуратура.
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