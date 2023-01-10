В Санкт-Петербурге скончался кыргызстанец, которого избили 1 января

В Санкт-Петербурге мужчина избил гражданина Кыргызстана бутылкой шампанского, который позже скончался.

Об этом сообщает ИА «Патрульный Петербурга».

По его данным, 1 января из кафе медики скорой помощи забрали 24-летнего гражданина КР с травмами головы в удовлетворительном состоянии. Он пояснил, что упал на кафель.

Кыргызстанец скончался в больнице 7 января. У него обнаружили открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости, отек мозга и другие увечья, которые не могли появиться от падения.

Как отмечает издание, подозреваемого задержали в день смерти кыргызстанца. Петербуржец ударил его бутылкой по голове во время пьяной драки 1 января.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности» УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания для дальнейших следственных действий.



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