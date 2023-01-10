Дело «Кумтора». Тенгиза Болтурука оставили под стражей до марта

Бывшего внешнего управляющего ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгиза Болтурука оставили под стражей.
Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского городского суда.
Уточняется, что Октябрьский районный суд столицы продлил Тенгизу Болтуруку срок содержания под стражей до 10 марта.
«Ранее такое ходатайство вносил руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры. Тенгиз Болтурук продолжит содержаться в СИЗО ГКНБ», — сказали в суде.
Тенгиза Болтурука и Рыспека Токтогулова отстранили от всех должностей. Сообщалось, что Генеральная прокуратура начала детальную проверку. Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий «Кумтором» задержан и водворен в СИЗО ГКНБ до 10 ноября 2022 года. Сам Тенгиз Болтурук свою вину не признает. Он заявил, что все обвинения ложные. Его адвокат говорит, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием.
Тенгиз Болтурук арестован и содержится в СИЗО ГКНБ.
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