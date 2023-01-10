В Бишкеке приготовились спасать бездомных от мороза. Адреса, телефоны учреждений

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
В связи с понижением температуры воздуха директор департамента социального развития мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова провела совещание с руководителями подведомственных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Как отмечается, в структуру департамента входят девять подведомственных учреждений, из них семь - стационарного типа, одно учреждение - дневного пребывания и еще одно - консультативного типа.
Кроме того, в зимний период на территории Бишкека открыто два временных приюта для людей без определенного места жительства:
-в Октябрьском районе - рассчитан на 60 человек, находится по адресу: 12-й микрорайон, ул. А. Токомбаева, 1а; телефоны: 0312 51 19 38, 0708 88 02 18;
-в Свердловском районе - на 40 человек, по адресу: ул. Фере, 34а; телефоны: 0312 36 03 35, 0706 16 88 77.
Кроме этого, в Ленинском районе (ул. Трудовая, 10) действует общественный фонд "Центр милосердия", предоставляющий временное проживание женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Телефоны для справок: 0312 64 48 71, 0550 54 66 22.
"Если вы увидели бездомных, которым нужна помощь, звоните в милицию по телефону: 102, в скорую помощь: 103", - напомнили в департаменте.
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