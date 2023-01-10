Кыргызстану грозит дефицит туалетной бумаги

Отечественным компаниям по производству и переработке бумаги и картона не хватает сырья.

Об этом говорится в справке-обосновании к проекту постановления кабмина о введении временного запрета на вывоз макулатуры за пределы ЕАЭС.

Кабмин предлагает запретить вывозить макулатуру и отходы на полгода.

В документе отмечается, что нехватка сырья может привести к закрытию отечественных компаний, где работают тысячи граждан, отчисляются в бюджет налоги и неналоговые платежи. В случае закрытия или неполного функционирования местных компаний по производству и переработке вторсырья работники потеряют и рабочие места, а бюджет - значительные объемы поступлений от данной отрасли.

Отметим, что запрет на вывоз макулатуры из Кыргызстана вводится с 2021 года, но он лишь частично решил проблему нехватки вторичного сырья. Потому что с каждым годом уменьшается объем импорта - за 9 месяцев 2022 года он составил 2 428,8 тонны.

"Вместе с тем экспорт в третьи страны закрыт полностью, тем самым предоставляется возможность предприятиям по производству и переработке бумажной продукции закупить вторичное сырье на внутреннем рынке. Отечественные компании по производству и переработке бумажной продукции в своих обращениях отмечают, что по-прежнему сохраняется нехватка сырья для их предприятий", - говорится в справке-обосновании.

В Кыргызстане функционируют несколько крупных предприятий по производству бумажной продукции: ОсОО "Бишкек Картон", ОсОО "Алихан Компани", ОсОО "Алтын-Ажыдаар", ОсОО Paper Company, ОсОО "Эфес ЛТД", ОсОО "ИФА", ОсОО "Кош Тамчы".

По информации компаний "Алтын-Ажыдаар" и "Кош Тамчы", производственные предприятия испытывают недостаток регенируемого сырья, производственные мощности задействованы на 30-40%.



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