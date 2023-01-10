Первомайский районный суд Бишкека приговорил к наказанию в виде одного года лишения свободы (заменив его пробационным надзором) ефрейтора А.И.
Проходя контрактную службу в должности оператора технической батареи, 10 января 2022 года не явился на службу и скрылся в неизвестном направлении. Был объявлен в розыск и пойман только в конце октября в Жайылском районе.
Подсудимый свою вину признал полностью и объяснил свой поступок очень просто: не понимал свои функциональные обязанности, поэтому пропало желание служить. Дезертировал, работал в Бишкеке. Когда узнал, что его ищут, испугался ещё больше и решил спрятаться в Жайылском районе.
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