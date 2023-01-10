Аномальные холода. Энергетики призывают не включать обогреватели в часы нагрузок

Глава Национального энергохолдинга Таалайбек Байгазиев выступил с обращением в связи с предстоящими холодами.
Он отметил, что энергетическими компаниями в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода выполнен комплекс мер, направленных на обеспечение населения бесперебойным электроснабжением и теплом. Ежегодно проводятся реконструкция и модернизация энергетических объектов, строительство подстанций, ремонт оборудования, а также заготовка топлива для ТЭЦ Бишкека и Оша.
«Энергетики по всей республике круглые сутки ведут дежурство на ГЭС и подстанциях для обеспечения безопасной работы оборудования и исключения аварийных ситуаций. В связи с предстоящим резким изменением температуры воздуха во всех регионах страны усилено дежурство оперативного персонала, подготовлен необходимый аварийный запас материалов, даны указания увеличить выработку электроэнергии на ТЭЦ столицы», — сказал Таалайбек Байгазиев.
Все эти меры направлены на то, чтобы повысить надежность электроснабжения и исключить возможные риски аварийного отключения электроснабжения.
«Вместе с тем энергетическими компаниями также ведется разъяснительная работа с населением с просьбой не использовать энергоемкие электрические приборы в вечерние (с 18.00 до 21.00) и утренние (с 7.00 до 10.00) максимумы нагрузок и применять альтернативные источники обогрева (газ, уголь). Национальный энергохолдинг просит общественность отнестись с пониманием и рационально использовать электрическую энергию во избежание возникновения внештатных ситуаций», — заключил глава Нацэнергохолдинга.
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