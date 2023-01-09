На стерилизацию бродячих собак в КР потребуется 22.1 млн сомов

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен проект закона «Об ответственном обращении с животными». Текст документа размещен на сайте ЖК.

Законопроект инициирован депутатом парламента Дастаном Бекешевым.

Как указано в справке-обосновании к документу, его целью является формирование в обществе ответственного обращения с животными, а также укрепление нравственности, соблюдение принципов гуманности, обеспечение безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

«Основными задачами законопроекта являются установление общих и специальных требований при обращении с животными, защита животных от жестокого антигуманного обращения, страдания и гибели, отношение к ним как к чувствующим существам, способным испытывать страх и боль, недопущения жестокого умерщвления животных, недопущения истязания животных, нанесение побоев, увечий, травм, натравливание животных на человека или на других животных», — говорится в справке-обосновании.

Разработчики документа исследовали вопрос эффективности метода сокращения популяции бездомных животных, используемого в КР. Для этого они подсчитали, сколько бюджетных средств идет на отстрел бездомных животных в 17 городах страны. Как выяснилось, в 2021 году на уничтожение 29 тысяч 248 собак было направлено 7 млн 29 тысяч 689 сомов (240 сомов на одно животное). За шесть месяцев 2022 года из госбюджета было выделено 4 млн 479 тысяч 911 сомов на отстрел 14 тысяч 810 животных (302 сома на одно животное).

«При этом от всех мэрий поступила информация о росте популяции бродячих собак. За последние 6 лет статистика показывает, что с каждым годом количество бродячих собак только увеличивается. Также анализ ответов мэрий городов показал, что бюджет на отстрел бродячих животных увеличивается. Между тем после применения программы стерилизации/кастрации бюджет на данную программу будет идти вниз, так как с каждым годом популяция собак будет только сокращаться», — пишут разработчики законопроекта.

По их подсчетам, в год для стерилизации 1 тысячи собак нужно будет потратить 6 млн 120 тысяч сомов, а для стерилизации и вакцинации 10 тысяч собак потребуется 22 млн 100 тысяч сомов.

«При этом в случае использования этого метода безнадзорные животные будут сокращаться и со временем данные траты будут уменьшаться, а не увеличиваться, как в случае с использованием метода отстрела», — подчеркивают авторы документа.



Акчабар