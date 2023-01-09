В Бишкеке начал работать пункт по сортировке твердых бытовых отходов

В рамках пилотного проекта на территории Первомайского района начал работать пункт по сортировке твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Уточняется, что специальная экоплощадка для первичной сортировки мусора построена с учетом национальных, международных стандартов и санитарно-гигиенических норм.

«Общая площадь 147.1 квадратных метров, установлено 12 евроконтейнеров, две камеры видеонаблюдения, подведены центральные системы коммуникации: водоснабжение, канализация и электричество. Для сортировщика мусора оборудовали помещение площадью 15-16 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что мусорные контейнеры находятся в специально отведенном месте под навесом для защиты от попадания дождя и снега. При установке контейнеров учли и численность населения ближайших домов.

Цель реализации проекта:

-прививание горожанам культуры раздельного сбора и развитие экологического сознания;

-улучшение экологической ситуации и сохранение здоровья;

-привлечение частных компаний и увеличение доходной части города.

Отмечено, что работа по размещению подобных площадок продолжается и в других столичных районах, проект реализуется за счет средств инвесторов.

Акчабар