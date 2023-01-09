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Сотрудников "Тазалыка" обеспечили тёплой униформой

Сотрудников муниципального предприятия "Тазалык" обеспечили теплой униформой.

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, для рабочих заказана 901 форма.

Обновки получили работники дорожно-эксплуатационного управления, водители а также грузчики и дворники.

Муниципалитет просит горожан уважать труд работников коммунальных служб и доносить мусор до баков.
 

URL: https://www.vb.kg/426031

           

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