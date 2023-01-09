Сотрудников муниципального предприятия "Тазалык" обеспечили теплой униформой.
Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, для рабочих заказана 901 форма.
Обновки получили работники дорожно-эксплуатационного управления, водители а также грузчики и дворники.
Муниципалитет просит горожан уважать труд работников коммунальных служб и доносить мусор до баков.
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