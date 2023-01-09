"Выяснил, что это мужчина". В Бишкеке клиент избил и ограбил секс-работницу

В Бишкеке мужчина избил и ограбил секс-работницу. Постановление размещено на сайте Верховного суда.

Имена изменены.

Айбека, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, обвинили в том, что в июне прошлого года около пяти утра он избил секс-работницу Диану, а также, применив к ней силу, открыто завладел 9 тыс. сомов и сотовым телефоном стоимостью 25 тыс. сомов.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшей были кровоподтеки под глазами, сотрясение головного мозга, контузия глазного яблока и его придатков.

На судебном заседании обвиняемый Айбек рассказал, что за несколько дней до случившегося на его мобильный телефон позвонила незнакомая девушка, представилась Дианой и предложила познакомиться. По словам мужчины, они пообщались и решили встретиться. По дороге в магазине Айбек купил коньяк, другие напитки, шоколадку и приехал домой к Диане. Зашел в квартиру, где она была одна, и начали распивать алкоголь. После Диана предложила ему поехать с ней. Они поехали в кафе, затем она оттуда уехала, оставив мужчину в заведении. Когда Айбек, по его словам, вышел искал Диану, то водители такси ему сообщили, что девушка, с которой он приехал, "трансвестит". Узнав об этом, мужчина, согласно его показаниям, разозлился.

В это время Диана позвонила ему и позвала к себе. Он сел в такси и вернулся к ней в квартиру. По дороге Айбек, по его словам, снова купил коньяк. Во время распития алкоголя он выяснил, что Диана является мужчиной, и, мол, поэтому он разозлился и ударил потерпевшую в лицо несколько раз. Обвиняемый заявил, что телефон забрал не умышленно, а деньги и вовсе не брал. Айбек сказал, что никаких интимных отношений между ними не было.

Оказывающая интимные услуги трансгендерная Диана рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, в конце июня прошлого года ей позвонил обвиняемый с неизвестного абонентского номера, представился Айбой и попросил оказать интим-услугу. А затем приехал с коньяком. Айбек, согласно показаниям Дианы, рассказывал, что хочет совершить половой акт с парнем. Выпив, по словам Дианы, они решили поесть в кафе. В тот момент потерпевшей позвонил еще один клиент для оказания услуг, в связи с чем на некоторое время Диана отлучилась. А когда освободилась, приехал Айбек, и у них был обоюдный контакт. И вот когда речь зашла об оплате услуг, мужчина молча стал избивать потерпевшую.

От ударов Диана, по ее словам, потеряла сознание, а когда очнулась, было уже утро. Также выяснилось, что обвиняемый ее ограбил.

На суде Айбека признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима.



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