Водителям рекомендуют воздержаться от поездок по горным перевалам на этой неделе

Водителям рекомендуют без срочной необходимости не выезжать на перевальные участки дорог с 9 по 13 января в связи с ожидаемыми осадками в виде снега и похолоданием до −38 градусов.
Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.
Как сообщает Кыргызгидромет, на большей части территории временами снег, местами осадки интенсивные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица и снежные заносы. В отдельных районах ожидается усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.
«В связи с ожидаемым аномальным холодом рекомендуем водителям, которые уже выехали в горы, при пересечении перевальных участков автодорог страны иметь с собой цепи противоскольжения. Не стоит выезжать на встречную полосу во время снегопада, чтобы не мешать работе спецтехнике, осуществляющим очистку дорог от снега. В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в горных районах Кыргызстана и на некоторых автодорогах ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров», — предупредили в Минтрансе.
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