Осужденные за убийство узбекистанцы сбежали из тюрьмы. Их поймали в Кыргызстане

Осужденные за убийство узбекистанцы устроили побег из тюрьмы.
Их задержали в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.
По ее данным, 6 января в милицию поступила информация, что в айыльном аймаке Кара-Дарыя двое граждан незаконно пересекли границу.
Факт зарегистрирован в ЕРП и возбуждено уголовное дело по статье 378 «Незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики».
В ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны 36 и 30-летние граждане Узбекистана и водворены в ИВС.
Во время следствия установлено, что задержанные иностранные граждане неоднократно судимы. В последний раз их осудили за убийство. Они отбывали наказание в Джизакской области, однако устроили побег и незаконно пересекли границу Кыргызстана.
Стало также известно, что правоохранительные органы Узбекистана объявили в розыск указанных граждан.
Следствие продолжается.
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