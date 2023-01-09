Осужденные за убийство узбекистанцы сбежали из тюрьмы. Их поймали в Кыргызстане

Осужденные за убийство узбекистанцы устроили побег из тюрьмы.

Их задержали в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 6 января в милицию поступила информация, что в айыльном аймаке Кара-Дарыя двое граждан незаконно пересекли границу.

Факт зарегистрирован в ЕРП и возбуждено уголовное дело по статье 378 «Незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики».

В ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны 36 и 30-летние граждане Узбекистана и водворены в ИВС.

Во время следствия установлено, что задержанные иностранные граждане неоднократно судимы. В последний раз их осудили за убийство. Они отбывали наказание в Джизакской области, однако устроили побег и незаконно пересекли границу Кыргызстана.

Стало также известно, что правоохранительные органы Узбекистана объявили в розыск указанных граждан.

Следствие продолжается.



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