Певица Анжелика потеряла часы за $30 тысяч. Полиция Дубая нашла и вернула

Дубайская полиция вернула певице Анжелике часы стоимостью 110 тысяч дирхамов ($29,7 тысячи), которые та потеряла во время отдыха.
Об этом говорится на странице в соцсетях правоохранительного органа.
Отмечается, что туристка из Кыргызстана потеряла свой ценный аксессуар год назад, во время предыдущего визита в Дубай.
По данным Главного управления уголовных расследований, Анжелика потеряла часы в номере отеля перед отправлением в аэропорт, однако обнаружила пропажу уже на родине. Она не стала подавать заявление в полицию Дубая, предположив, что потеряла их в дороге.
Подчеркивается, что на протяжении долгого времени полицейские не могли связаться с владелицей часов, поскольку в качестве контактного номера в отеле был указан номер туристического агентства. На сообщения в социальных сетях певица также не отвечала.
Таким образом, офицерам удалось вернуть путешественнице находку только во время ее следующего визита в Дубай.
О том, что иностранная полиция вернула утерянные часы бренда Rolex, сообщила и сама Анжелика. Она поблагодарила дубайскую полицию.
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