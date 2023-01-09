Певица Анжелика потеряла часы за $30 тысяч. Полиция Дубая нашла и вернула

Дубайская полиция вернула певице Анжелике часы стоимостью 110 тысяч дирхамов ($29,7 тысячи), которые та потеряла во время отдыха.

Об этом говорится на странице в соцсетях правоохранительного органа.

Отмечается, что туристка из Кыргызстана потеряла свой ценный аксессуар год назад, во время предыдущего визита в Дубай.

По данным Главного управления уголовных расследований, Анжелика потеряла часы в номере отеля перед отправлением в аэропорт, однако обнаружила пропажу уже на родине. Она не стала подавать заявление в полицию Дубая, предположив, что потеряла их в дороге.

Подчеркивается, что на протяжении долгого времени полицейские не могли связаться с владелицей часов, поскольку в качестве контактного номера в отеле был указан номер туристического агентства. На сообщения в социальных сетях певица также не отвечала.

Таким образом, офицерам удалось вернуть путешественнице находку только во время ее следующего визита в Дубай.

О том, что иностранная полиция вернула утерянные часы бренда Rolex, сообщила и сама Анжелика. Она поблагодарила дубайскую полицию.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255084/